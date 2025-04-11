Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Жителей Аляски начали готовить к возможному извержению вулкана

Жителей Аляски начали готовить к возможному извержению вулкана

Жители американского штата Аляска начали готовиться к возможному извержению вулкана на фоне десятков мини-землетрясений которые произошли около вулкана высотой 11 тысяч футов, что соответствует примерно 3 353 метрам.

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