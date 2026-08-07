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Калуга-поиск

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684 пьяных водителя за полгода: ДПС Калужской области продолжает рейды

684 пьяных водителя за полгода: ДПС Калужской области продолжает рейды

Госавтоинспекция Калужской области продолжает рейды по выявлению нетрезвых водителей. Только за первые выходные августа сотрудники отдельного батальона ДПС на федеральных трассах региона задержали 9 автомобилистов, управлявших транспортом с признаками опьянения.

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