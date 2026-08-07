684 пьяных водителя за полгода: ДПС Калужской области продолжает рейды

Госавтоинспекция Калужской области продолжает рейды по выявлению нетрезвых водителей. Только за первые выходные августа сотрудники отдельного батальона ДПС на федеральных трассах региона задержали 9 автомобилистов, управлявших транспортом с признаками опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии