Он мечтал встретить любовь всей своей жизни. Но она оказалась сгенерированной ИИ49-летний бразильский каменщик Эдимар влюбился в привлекательную блондинку по имени Джессика Оливейра, которую случайно увидел в соцсетях.
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