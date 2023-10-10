В Еврейской автономной области полицейские продолжают мероприятия по профилактике мошенничества с населением

В Биробиджане полицейские совместно с общественниками и сотрудниками городской прокуратуры вышли на самые оживленные участки города и предупредили прохожих, как защитить свои денежные средства от мошенников.
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