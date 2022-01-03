RusNewsToday24

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Правильно сказал. Садальский видит их всех насквозь.Актер Стас Садаль...
  • Aнатолий Райков
    Ксения Собчак опу...
  • Валерий Авгур
    да просто забыли на джавелин кастрюлю надеть и поскакать перед пуском ,а так бы ууухПолковник Матвейч...

Криминального авторитета из Грузии застрелили на глазах у семьи в Афинах

Криминального авторитета из Грузии застрелили на глазах у семьи в Афинах

Неизвестный застрелил 41-летнего вора в законе из Грузии Шота Тевдорадзе, известного как Шотико. Убийство произошло в Афинах в ночь с субботы на воскресенье на глазах у несовершеннолетней дочери и жены погибшего, сообщил греческий телеканал Mega.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх