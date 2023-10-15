В кино мы видим людей, которые спокойно ходят по дому в уличной обуви, а потом в ней же ложатся на кровать.
Почему в некоторых странах не принято разуваться в доме?
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МГ
Малик Гумеров
"Почему в некоторых странах не принято разуваться в доме?" - Животный(скотский) тип строя психики - отстали в своем развитии ?!
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12 час.
Tania Еременко
В Германии моют дороги и тротуары с шампунем, не плюются и сморкаются на тротуарах, поэтому в доме ходят в обуви и ноги кладут на стол. Но приятного от этого тоже мало. Русские всегда разуваются.
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5 час.
Виктория Шилова
На Западе действительно большинство не снимают уличную обувь дома. И даже не смотря на грязные улицы. Достаточно посмотреть западных видео блогеров, приехавших в Россию. Об этом говорят практически все. И практически все иностранцы, пожившие в России какое-то время, перенимают эту привычку и переносят ее уже к себе домой. И считают эту привычку здоровой и правильной.
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3 час.
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