Почему в некоторых странах не принято разуваться в доме?

В Германии моют дороги и тротуары с шампунем, не плюются и сморкаются на тротуарах, поэтому в доме ходят в обуви и ноги кладут на стол. Но приятного от этого тоже мало. Русские всегда разуваются.

Виктория Шилова

На Западе действительно большинство не снимают уличную обувь дома. И даже не смотря на грязные улицы. Достаточно посмотреть западных видео блогеров, приехавших в Россию. Об этом говорят практически все. И практически все иностранцы, пожившие в России какое-то время, перенимают эту привычку и переносят ее уже к себе домой. И считают эту привычку здоровой и правильной.