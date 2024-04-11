Сбылся ли прогноз?

Natalija Osminina Автор статьи забывает, что за землю Украины уже как 8 лет борется Трамп с Байденом. А на стороне Трампа выступает Лондон-клан Бориса Джонсона. И этот клан, используя, подчиняющийся ему МИ6, будет делать теракты на подчиненной России территории Украины и самой России постоянно (как сделали в Крокусе), если Россия решит освобождать Украину до конца. То есть Россия на Украине борется с двумя кланами США и кланом Лондона. И ладно бы украинцы были на стороне России! Так нет же.. они рвут ж..пу за англосаксов, думая в наркотическом бреду, что защищают свою Неньку от поганой русни. Так зачем России терять своих сыновей?? Благодарности она все равно не получит- один геморрой. Причем на много поколений. А главное, В ЧЕМ ГЕШЕФТ??? СВО началось из-за того, что НАТО подошло к границам России. И что в результате:- спустя более 2х лет войны, НАТО расширилось на западных границах России на 1265 км по границам Финляндии, плюс вступила Швеция. И теперь НАТО угрожает Калининграду и Петербургу. И пока СВО годами будет ползти по тысячам км. Украины до Львова, теряя огромное кол-во солдат (ради ЧЕГО????), НАТО будет только усиливаться, чтобы встретить ослабевшую Россию на границе с Польшей. Бред бредячий.

Natalija Osminina Вывод прост- России надо торговаться, время поджимает больше Байдена- у него выборы, чем Россию. При активном наступлении СВО по территории 4-х областей, переговоры по дележке Украины будут активизированы- клан Байдена не может позволить себе потерять свой последний реальный ресурс- землю Украины. И должен он это сделать до начала выборов. Чтобы при любом раскладе застолбить за собой эту землю, не отдав её трампистам. Так что тема проста - надо бросить этот кусок Украины англосаксам и пусть они из-за него поубивают друг друга. Правда, убивать друг друга они опять же будут руками украинцев, но теперь уже в Гражданской войне, организованной Лондоном. Ну, значит, такова судьба идиотов- воевать пока не поумнеют. Главное, условия договорняка, а они не менялись с 17 декабря 2021 года- 1. Украина без НАТО. 2. Отвод НАТО на состояние 1997.г. И что-то мне подсказывает, что ресурс Украины важнее для клана Байдена, чем нищеброды Прибалтики и Польши. Потому что Байдену важнее победить Трампа, и не только на выборах, а вдолгую в преддверии Гражданской войны в США, на которую готовы обе партии. Байден рисковать побоится: если его победит Трамп земля Украины достанется ему. В любом случае России (пока есть на нее 3 англосаксонских претендента) она не достанется, но при победе Трампа на нее будут претендовать два дружбана - республиканские США и Лондон. Не будет же с ними Россия воевать.. А если отдать Украину Байдену, то Лондон будет играть против него, устраивая Гражданскую войну на Украине, чтобы не допустить клан Байдена до ресурсов