Традиции Крещения Господня 2024: когда купаться в проруби и набирать воду православным верующим Юлиана СкимКаждый год в январе православный мир отмечает Крещение Господне, напоминающее верующим о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечи.