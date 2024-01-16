Традиции Крещения Господня 2024: когда купаться в проруби и набирать воду православным верующим Юлиана СкимКаждый год в январе православный мир отмечает Крещение Господне, напоминающее верующим о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечи.
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