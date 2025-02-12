Банду грабителей-гастролеров задержали после новогоднего убийства в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Банда грабителей задушила мужчину в Новый Год в арендованной квартире в Москве, они были задержаны и признались в преступлениях в других городах, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.
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