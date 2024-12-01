Глава МИД Ирана вылетел из Дамаска в Турцию

Визит в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку на фоне активизации террористических группировок в Сирии нанесет после Дамаска министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, 1 декабря сообщает пресс-служба иранского правительства в официальном Telegram-канале.