Berg PRESS

359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Козырев
    Читаю и думаю, ну кому нужен этот пустой трёп? США же воевать вообще не умеет. А ещё больше - боится. Легче всего у н...Россия или Китай ...
  • Василий Коликов
    Последний царствовавший Романов отрекся от престола от своего имени и от имени своего сына, в пользу своего брата Мих...Почему россияне н...
  • Lehanaizhe
    Турция гоу хоум, что тут не понятного? Сирия -не Турция, турков туда никто не звалMilliyet (Турция)...

На Чукотке планируют построить аэромост через Анадырский лиман

ТАСС, 20 октября. Канатный аэромост из Анадыря до поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, планирует построить в течение трех лет компания "Транслиман", получившая с этим проектом статус резидента Арктической зоны России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх