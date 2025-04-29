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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Если бы сейчас был регулярный сезон, Батлер пропустил бы еще неделю или две»

«Он был нам нужен. Если бы сейчас был регулярный сезон, он, вероятно, пропустил бы еще неделю или две.

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