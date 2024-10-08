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Царьград

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Сомнолог Бузунов порекомендовал нижегородцам спать днём до 20 минут

Сомнолог Бузунов порекомендовал нижегородцам спать днём до 20 минут

Короткий дневной сон способен вернуть человеку работоспособность, считает специалист по сну.Известный сомнолог Роман Бузунов порекомендовал нижегородцам не злоупотреблять дневным сном - достаточно всего 20 минут в обеденный перерыв.

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