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FiNE NEWS

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Французский политик высказался о возможном запрете партии АдГ в Германии

Французский политик высказался о возможном запрете партии АдГ в Германии

На выборах в парламент земли Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу, набрав 43,8% голосов.

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