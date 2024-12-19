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Ле Пен: Трамп сможет привести Россию и Украину к дипломатическому решению

Ле Пен: Трамп сможет привести Россию и Украину к дипломатическому решению

Глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен выразила уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет организовать переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

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