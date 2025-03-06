Депутат Белик: Макрон хочет внести смуту в отношения России и США

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил "Газете.Ru", что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о ядерном оружии и угрозе со стороны России хочет помешать укреплению российско-американских отношений и урегулированию конфликта на Украине.
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