Мамиашвили: Садулаев будет готовиться к квалификационному турниру ОИ-2024

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев будет проводить подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже.
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