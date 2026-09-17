«Восстание медведей»: Сибирь и Камчатка ставят «под ружье» несколько сотен охотников. Дугин призывает к «дипломатии»

Россия живет в новой реальности. Жителям ряда регионов рекомендуют не ходить в лес Герман Галкин Фото: IMAGO/Silas Stein/ ТАСС В Забайкальском крае объявлена мобилизация: для защиты населения региона от медведей сформировали 65 групп, в которые вошли 205 охотников.