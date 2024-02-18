В январе в Москве на 3-8% упало число сделок по покупке жилья

Спрос на жилье в Москве сократился в январе 2024 года на 3-8%. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на исследование компании "Метриум" По данным аналитиков компании, число заключенных договоров купли-продажи жилья снизилось на 3%, а договоров долевого участия (ДДУ) - на 8% по сравнению с январем 2023 года.