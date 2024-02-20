Путин исключил Суровикина из состава наблюдательного совета «Роскосмоса»

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России и экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин исключен из членов наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».
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