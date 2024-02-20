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Путин исключил Суровикина из состава наблюдательного совета «Роскосмоса»

Путин исключил Суровикина из состава наблюдательного совета «Роскосмоса»

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России и экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин исключен из членов наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ на Суровикина все шишки посыпались?!! ЧТО ОН СДЕЛАЛ ТАКОГО?!!  Что власти на него ополчились?
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13 час.

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