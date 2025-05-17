Россиян ждёт неожиданный ‘сюрприз’: Паспорта, выданные гражданам в 20 и 45 лет, утратят силу в мае 2025 года Ирэн ОрлонскаяПаспорт гражданина Российской Федерации – это не только документ, подтверждающий личность, но и важнейший атрибут, который определяет правовой статус его обладателя.