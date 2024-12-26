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Русская весна

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Оборона Украины начала рассыпаться: на Западе рассказали о провале ВСУ на поле боя

Оборона Украины начала рассыпаться: на Западе рассказали о провале ВСУ на поле боя

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над путями снабжения, заявил военный историк Фриц Келин в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

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