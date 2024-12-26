Оборона Украины начала рассыпаться: на Западе рассказали о провале ВСУ на поле боя

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (украинской название — Покровск) не спасает украинскую оборону от развала из-за огневого контроля российской армии над путями снабжения, заявил военный историк Фриц Келин в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.