Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Сляпал тебя, папаша, на свинарнике.FT: Украина может...
  • Ингерман Ланская
    завод был постоен не Россией, а сляпан совдепией. и не Русскими, а савейскими ...так что, не Наше и не хрен жалеть!!FT: Украина может...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А с чего это Вы взяли , что какие-то продажные украинцы могут лишиться завода . Этот завод был спроектирован , решён ...FT: Украина может...

FT: Украина может лишиться металлургического завода из-за мобилизации

FT: Украина может лишиться металлургического завода из-за мобилизации

Мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего украинского горно-металлургического завода «АрселорМиттал Кривой Рог», предприятие проводит кампании по привлечению на работу женщин.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А с чего это Вы взяли , что какие-то продажные украинцы могут лишиться завода . Этот завод был спроектирован , решён и построен Россией и русским народом и теми , кто назвался украинцами ( копните историю откуда они взялись ? ) , а то , что произошёл захват и его эксплуатация вот уже 33 года , так это обычный возврат и для англосаксов он вообще бескровный . А украинцы , это как Царь Николай - &quot;Мы ! Николай  -2 &quot;- позёрство и самозванцы ( не они -ли пытались в цари вырваться , но Пугачёва императрица осадила быстро и правильно расправилась ) . Или тоже будем жалеть таких народовольцев ?  А в итоге расстрелян Николай вместе с семьёй  и проклят народом . Только не говорите про лик святых -это уже и так старорежимное извращение с прославлением наших сегодняшних врагов
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15 час.
Ингерман Ланская
завод был постоен не Россией, а сляпан совдепией. и не Русскими, а савейскими ...так что, не Наше и не хрен жалеть!!
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12 час.
Сергей Андросов
Сляпал тебя, папаша, на свинарнике.
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11 час.

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