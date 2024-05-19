FT: Украина может лишиться металлургического завода из-за мобилизации

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А с чего это Вы взяли , что какие-то продажные украинцы могут лишиться завода . Этот завод был спроектирован , решён и построен Россией и русским народом и теми , кто назвался украинцами ( копните историю откуда они взялись ? ) , а то , что произошёл захват и его эксплуатация вот уже 33 года , так это обычный возврат и для англосаксов он вообще бескровный . А украинцы , это как Царь Николай - "Мы ! Николай -2 "- позёрство и самозванцы ( не они -ли пытались в цари вырваться , но Пугачёва императрица осадила быстро и правильно расправилась ) . Или тоже будем жалеть таких народовольцев ? А в итоге расстрелян Николай вместе с семьёй и проклят народом . Только не говорите про лик святых -это уже и так старорежимное извращение с прославлением наших сегодняшних врагов