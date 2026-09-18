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FiNE NEWS

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В московском метро теперь целых 7 тысяч цифровых экранов — и это только начало!

Представьте: заходите в вагон метро, а перед вами — яркий, удобный цифровой экран, который мгновенно показывает всю схему, подсказывает лучший маршрут и даже говорит на нескольких языках.

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