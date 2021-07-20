Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

Любопытно, однакоПолитикаНе надо внешних врагов, достаточно собственного предателя Василий Романенко В 1990 году вышла книга Ельцина "Исповедь на заданную тему". Я её прочитал.Вернуться к статье7914НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovА другого-то не было!ОЛЕГЫЧпропилAlex ZimА ведь Зиновьев А. предупреждал.GgrainvnНе надо внешних врагов, достаточно собственного предателя...и его верных последышей.Елена КозловаА вы кому несете цветы? Фашистам?GgrainvnЛеночка, что это с вами, откуда такая немотивированная агрессия и безкультурие вкупе со скудоумием? Лечитесь, лечитесь и ещё раз лечитесь. И прекратите, прикидываясь сторонницей нынешней власти, окончательно позорить эту власть своим поведением. Чувстуется что это - методичка и тренинг от Сороса.ГусЕнаСейчас чмо с фамилией на латинице будет зудеть про методички:)))Владимир SoldatkoВот они КТО должен быть на рудниках СИБИРИ,вовремя этих событий!ГусЕнаА где был ты?Владимир SoldatkoПутина надо направлять и смотреть чтобы и он нас не предал. Но кажется дело идёт тоже к такому же результату. Что мы (народ) можем сделать? Искать истинных ЛИДЕРОВ И ПРОВЕРЯТЬ ИХ на вшивость!Елена КозловаДурью не майтесь! Сталин создал и укреплял номенклатуру!ГусЕнаСовсем окуел, Хохля?Владимир SoldatkoТолько вникните почему мы вымираем, чего нам не хватает?Елена КозловаБедняжка! Вам 10 лет? В 90е годы рождаемость упала почти до нуля! Не родились многие миллионы, которые сейчас могли бы рожать...Владимир SoldatkoКто раскачивает нашу страну всех на учёт и заставить трудиться на благо всех!Татьяна ТучакТо есть говорить правду как разворовывают страну - расшатывать скрепы? Говорить правду - "раскачивать страну"? Дядя вернись в психушку, тебя там ждут!Игорь КузнецовНужно не говорить, а писать в прокуратуру коллективные письма с фактами. Иначе это просто пиар.Владимир SoldatkoТаня наверное большая девочка и тогда должна знать что правды не бывает, она у каждого СВОЯ. ЕСТЬ ЧТО-ТО ДРУГУЮ пора бы знать!Елена КозловаВ психушку тех, кто лапшу врунов привык на ушах носить.Николай ЗайчиковА вы не думаете , что написав в прокуратуру не нарветесь там на такого же вора и друга того на которого вы напишите .Игорь КузнецовИменно "коллективные письма с фактами". Мы собирали подписи против того, чтобы нашу спортивную площадку (рядом с домом) превратить в автостоянку. И записались на приём к депутату, отстояли. А безразличие - это для "всепропальщиков".Владимир БалаевБыл точно такой же идиот, верил этой шняге. На референдуме голосовал за сохранение Советского Союза. После того, как Союз развалили, вера улетучилась, но было уже поздно.....Борис ВиленскийНикогда за него не голосовал - знал, что он заядлый алкаш и карьерист, знал о его делах на Урале, но то, что он развалит СССР, застало меня врасплох. 30 лет скорблю по утраченной Родине.Vladimir LioubimcevЯ Ельцина никогда не выбирал. Если эту дрянь из КПСС выгнали, просто взяли, и выгнали, и все, как паршивого кота, то чего он мог стоить?!!alexanderМожно подумать, что вы побывали в Северной Корее или Кубе, если расхваливаете КПСС. Заслуга Ельцина в том, что он лишил компартию единоличной власти.Vladimir LioubimcevВ Компартии была коллективная власть, а вот Ельцин ввел в России только свою личную власть. Вспомните только, что он с премьерами делал... Менял, как люди деньги меняют... И не давал работать. Примаков-Маслюков только чуть-чуть порядок навели, полегче вроде стало - моментом снял. ЧТО ТВОРИЛА эта вечно пьяная дрянь в России и с Россией?!!Игорь КузнецовСогласен, Примаков смог "вытянуть" страну после дефолта 1998 года. Не согласен в том, что в КПСС "была коллективная власть". Там была постоянная борьба партократов за место в Политбюро. На местах - за место 1-го секретаря.DDedCarloА у нас сейчас партия Жириновского, партия Зюганова, партия Миронова, партия Путина (номинально). Разве не единоличная? А если вы имеете ввиду что не было других партий, то их и сейчас нет. У власти уже 30 лет одна партия чиновников с разными названиями (выбороссы, демороссы, единороссы). А если приглядеться к их истории, то это та же КПСС.Владимир МеженковЦитирую автора: " И таких, как я, были миллионы. И говорил он очень правильные вещи. И вся страна словно ополоумела. И все связывали процветание своей страны и себя лично только с ним. Б.Н. Ельцин!". В этих словах отражен весь психотип русского человека. Нас ничто не может изменить. Замени последнее слово "В.Н.Ельцин!" на "В.В.Путин", и можно ничего не меняя повторить предыдущее утверждение автора.Игорь КузнецовДавайте заменим на "Сталин" - Вас точно уроют масса его сторонников.Константин ЗаболотныйНе уверен,насчёт классификациив всеобщности психотипа русского народа,ибо в своё время а голосовал против Ельцине и не был в гордом одиночестве.Кстати данные итогов голосования тех лет подтверждают,что победил Зюганов,но струсил взять на себя ответственность и без боя сдал власть подшассийному ссыкуну. Но сравнивать предательство и развал страны при Ельцине с тем,что сделано в стране при Путине, по крайней мере,неэтично, не сказать ещё хужей.Елена КозловаВы хоть понимаете, что на его фоне похожи на грязную муху?Николай ЗайчиковНу точно дура да еще и с говорящей фамилией козловаВладимир МеженковЕлена Козлова, всюду вылезающя с собственным мнением, пытается выглядеть чистой мухой. Не уверен, правда, что в природе такие "чистые мухи" существуют.ГусЕнаА ваше антироссийское мнение и вы лично похожи на дерьмо.Александр ЯпринцевЕли В.В. Путин до окончания своего правления не осудит предательско- преступный развал СССР Ельциным , Горбачевым ЕГО ждет всенародный позор и преследование. Ельцин развалил, распродал страну, а виноват, оказывается, В.И. Ленин.Зоя БобковаРазвалил, конечно, Ельцин, но РАЗВАЛ заложил именно Ленин, поскольку он создал республики, которые сразу стали мечтать отделиться.Игорь КузнецовНационально-терротитариальный принцип построения союзного государства был обусловлен заигрыванием с элитами, а они были националистическими, боролись за власть "на местах" и центролизованное управление хотели скинуть, как царя.Зоя Бобковаэти элиты и победили в конце концов. Их заложил Ленин.Николай ЗайчиковА Ленин тут при чем , это вы , а не Ленин кричал Ельцин , Ельцин и голосовал за Иуду ельцина . Предатели были всегда и в любой партии .Зоя БобковаКак раз я не кричала за Ельцина, не перекладывайте свою ошибку на других. Я, как могла, убеждала людей, что это катастрофа, но многие были совершенно глухи. Это был какой-то массовый психоз - все хотели перемен, как сейчас опять вкладывают в мозги молодёжи желание перемен. А у нас любые перемены - это развал. Только медленные реформы дадут желаемое, что сейчас и делает Путин. Медленное, понимаете?Николай ЗайчиковНу по моему сейчас спроси любого голосовал он или кричал за Иуду ельцина и уверен каждый будет кричать , что он это не делал . Однако , как вы сами и пишите , это был массовый психоз . Какие к черту медленные реформы если народ нищает и вымирает . Если мы все вымрем то на хрена нам будут нужны эти медленные реформы . Сталин за 20 лет из лапотной России вторую в мире державу сделал , ваш реформатор сделал нищету и вымирание русского народаИгорь КузнецовИменно так. Не нужно революций - эволюция в построении социально-экономической модели общества с нормами справедливого перераспределения благ. А вот что делать с "трутнями" - это вопрос.Зоя БобковаРазвалил, конечно, Ельцин, но РАЗВАЛ заложил именно Ленин, поскольку он создал республики, которые сразу стали мечтать отделиться.ООолег олейникА без Ленина был бы создан вообще СССР ? Уже 5-го декабря в Париже собралась вся Антанта и стала делить Россию на пять кусков , как свой сладкий пирог ! Кто этому противостоял ?Taurus ZmeiА Евросоюз мононациональная страна? Только в сша все американцы, и кучкуются по национальностям.Анатолий ВащукРазвал чего заложил Ленин?Александр ПудовкинСволочь огромная тот ельцин (именно с маленькой буквы)Виктор МуравьевМне тогда тоже эту исповедь на заданную тему притащили. Так я её и не раскрыл - некогда было; всё деньги на прокорм семьи зарабатывал.Константин ЗаболотныйТакая же туфта,или как сказал мой стариный друг:"ненаучная фантастика", как и знаменитые "500 дней" Гриши Явлинского,после ознакомления с которыми я понял ,что Гриша,как экономист умер не родившись.VBvladimir bedarevГорбачёв с Ельциным- это Божественный Замысел, чтобы вывести на чистую воду иуд-предателей- это" чистка зерна от плевел", так сказано в Новом Завете. А "младенцу мужеского полу, то есть СССР, надлежит пасти все народы жезлом железным"; и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его.-"Откровение Иоанна Богослова", глава 12. Вот что произошло на самом деле.Лидия Сайгутина (Лукина)Если Горбачев с Ельциным - Божественный замысел, то что же есть сам Бог? Враг живущих на Земле???? Не притягивайте за уши Новый Завет к современным реалиям!Константин ЗаболотныйГорбачёв с Ельциным -это не божый замысел, а 100процентный "полититический промысел" и ничего большегоИгорь КузнецовЕльцин фигура неоднозначная. Он - разрушитель и с этим хорошо справлялся. Но он не СОЗИДАТЕЛЬ. Сравнивать его со Сталиным - идиотизм, и с Путиным - тоже. Пусть каждый задумается за кого голосовать сейчас, помня что было тогда.Николай ЗайчиковМне вот другое интересует за что Путин открыл ему центр и ставит памятники , не уж-то за это предательство .Игорь КузнецовПамятники ставит не Пунин. Вы о Хрущёве вспомните и сколько снесли памятников и бьюстов "возжу народов". Ельцин - это "раздобай из партократов". Зачем уничтожили при нём дом, где расстеляли семью Николая? Поэтому и Центр не надо трогать - пусть стоит, это наше прошлое.Николай ЗайчиковАга , предателю который прошел по стране хлеще Гитлера оказывается надо центры и памятники открывать . Вы уж тогда и памятники и центры Гитлеру откройте это ведь тоже наше прошлое . Конечно памятники и центры ставит не сам Путин , но финансируется тот же центр этого Иуды из госбюджета ежегодно и где собрались сейчас те кто льет грязь на Россию.Игорь КузнецовДавайте не будем передёргивать. Ельцин был из времён партократии, есть ещё живые представители тех времён. Просто не следует делать из него "великого реформатора", следует признать что он был лидером в развале однопартийной системы. А в Центре надо правдиво рассказывать о тех временах, о младореформаторах, о МММ и т.д. Чтобы подобное не повторилось.Николай ЗайчиковКакая разница из каких времен был Иуда ельцин . Какой он рформатор , он обыкновенный предатель и жулик . И если уж ему ставить памятники и центры как вы написали только за то что он наша история то тогда у нас надо ставить памятники и Гитлеру . Он тоже наша история.Игорь КузнецовГитлер - это история Германии. Я крайне негативно отношусь к Ельцину, при том, что подписался в его поддержку, когда его преследовали. Мы, в большинстве своём, меняем свои убеждения со временем.DDedCarloУважаемый Игорь, к сожалению в этом центре если и рассказывают о тех временах, то очень тенденциозно. Для тех кто сейчас там окопался 90-тые - "святое время". Увы...Николай ЗайчиковГитлер это не только история Германии , Гитлер и наша история , с разрушенными городами и селами и с миллионами убитых и замученных на нашей земле.Игорь КузнецовСогласен, "тенденциозно рассказывают" те, кто водит экскурсии. А кто мешает их оппонентам рассказывать проводя свои экскурсии? Как я понимаю этот Центр не закрытое заведение.Игорь КузнецовНацизм не наша история. Не следует память отцов и дедов путать с памятью нацистов. Памятники нацистам никто ставить не будет у нас. На Украине - возможно. А Центр с воспоминаниями о 90-х нужно сохранить, хотя бы для того, чтобы они не повторились.Николай ЗайчиковТак у нас уже ставят памятники и открывают доски убийцам вроде Краснова и Маншерштейна . А центр этого Иуды отдать детям .Владимир SoldatkoЗоя БобковаТатьяна, вы что хотите опять вернуть 90-е, ни зарплаты, ни пенсий годами, всё разваливалось. Зачем нам очередная буча, по-иному у нас не бывает. Стоит только начать разваливать и понесётся.Николай ЗайчиковТак мы к этим 90 и идем и при том ускоренным темпом , народ нищает и вымирает .ООолег олейникЗайчик , а кто от этих 90-х , до настоящего времени оттащил страну и народ ? В 90-х , Россию за страну , никто не считал и все были уверены , что до развала и безнадёги остались дни , а сейчас боятся взглянуть хмуро в сторону России ! Это , что всё так просто и легко ? У Сталина были другие методы , но и время тогда было другое , поэтому многие вопросы сейчас невозможно решать мгновенным взмахом волшебной полочки или взмахом железного кулака !Николай ЗайчиковОлень , веди себя как человек , а не животное в лесу . Мы с тобой по моему не знакомы животное чтобы ты меня зайчиком называл . Ну на первых порах и оттащил страну от пропасти , но это было давно . Сейчас же он тащит ее в пропасть животное олень .ГусЕнаКала Зайцыва называть " зайчиком"- смешно:)))TtestorrСмешной Вы, животное зайчик...Читая Ваши комментарии вспомнил анекдот: "Попал зайчик (животное) в охотничью яму и никак выбраться не может...Тут мимо волк пробегал, видит - животное в яме, думает - ну сейчас сожру... А зайчик (которое животное) начал ему в уши сладкие песни петь, что мол так и так, кто в яме это сидит, тому будет и хавчик и бухало... Волк запрыгнул в яму и вышвырнул оттуда животное (зайчика)... Сидит и кричит - хавки мне, бухала!!!! А животное (зайчик-то которое) убегая от ямы нашептывает себе под усы - женский половой орган ему, женский половой орган!!!!" Вот такой был анекдот, животное)))Николай ЗайчиковНу надо же еще одно животное . Только тот был олень , а это судя по всему сексуально озабоченный осел да еще не русский , а с латинским погонялом . Осел нерусский , наверное на земле было бы чище , если бы ты животное осел так и не вылез бы из женского полового органа , осел нерусский и сексуально озабоченный .Елена КозловаПопробуем пофантазировать: Россия через 100 дней президентства Зайчикова! Или это будет триллер?TtestorrЭто будет мультик)))) Про то как одной дудочкой всех мышей в море завел один известный персонаж)))Игорь КузнецовВ данном случае согласен с Вами.Николай ЗайчиковНу надо же какие козы пошли , одна извилина да и та не в голове , а делит жопу пополам , но при этом еще пробует фантазировать . Коза тупая , а чем фантазировать то пробуешь , жопой что ли ? Кстати , ты тупое животное , я не твой кумир Путин чтобы в 68 лет лезть в президенты .ГусЕнаЭто будет трагикомедия. С ограничениям 21+ . Потому что не все сиогут смотретт как Заычыков ест свое дерьмо...Николай ЗайчиковЖидовский понос . соска и вафлерша считает себя гусыней , смех да и только . Ты жидовский понос , ты настолько страшна и настолько тупа , что тобой людей пугать можно . Кстати , жидовский понос , свой жидкий понос пока ты жрешь . Шалава !!!!!!!Комментировать
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