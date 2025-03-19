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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски о целях на сезон: «Хочу побеждать всегда и во всем. Надеюсь выиграть с «Барсой» ЛЧ и Кубок, которого у меня пока нет, но впереди еще долгий путь»

«Вы знаете, что я хочу побеждать всегда и во всем. Лучше всего идти от одного матча к другому. Смотреть, где мы находимся, и бороться.

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