Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС

Один из четырёх самолётов E-3F Sentry французских ВВС. Фото: Генеральное управление вооружений Франции 10K прочитали Регион Чёрного моря всегда был объёктом повышенного интереса со стороны "оборонительного" Североатлантического альянса [со слов его генсека Столтенберга, прим.