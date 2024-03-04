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Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС

Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС

Один из четырёх самолётов E-3F Sentry французских ВВС. Фото: Генеральное управление вооружений Франции 10K прочитали Регион Чёрного моря всегда был объёктом повышенного интереса со стороны "оборонительного" Североатлантического альянса [со слов его генсека Столтенберга, прим.

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