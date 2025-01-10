M**a заплатила $100 000 независимому тестировщику за обнаружение уязвимости в F******kКомпания M**a выплатила $100 000 независимому специалисту в области кибербезопасности Бену Садегипуру (Ben Sadeghipour) за обнаружение серьёзной уязвимости на платформе.
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