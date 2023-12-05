На Кубани водитель чуть не опоздал навсегда: застрял на переезде, экстренно останавливали поезд

Объезжая шлагбаум и поднятую дорожную защиту от таких опаздывающих, он застрял на рельсах. Чтобы избежать трагедии, дежурному по переезду пришлось давать приближающемуся поезду сигнал экстренной остановки.
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