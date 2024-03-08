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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о словах Вяльбе, что надо «плюнуть на Олимпиаду»: «Хватит лицемерить, покажите пример – плюньте в FIS. Слабо?»

Ранее в интервью глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, нужно ли воздержаться от поездки на Олимпиаду: «Да не воздержаться, а плюнуть на них.

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