Немецкая глава МИД отправилась в ЮАР, чтобы убедить их президента арестовать Путина на саммите БРИКС Ранее член Национальной ассамблеи ЮАР Джулиус Малема доступно объяснил всей мировой общественности, что президента России никто не арестует.