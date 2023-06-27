Несекретные материалы

14 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Бербок хочет посадить Путина в тюрьму

Бербок хочет посадить Путина в тюрьму

Немецкая глава МИД отправилась в ЮАР, чтобы убедить их президента арестовать Путина на саммите БРИКС Ранее член Национальной ассамблеи ЮАР Джулиус Малема доступно объяснил всей мировой общественности, что президента России никто не арестует.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх