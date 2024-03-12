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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышла новая 2D-метроидвания в духе Axiom Verge, которая сразу получила высоки...

В Steam вышла новая 2D-метроидвания в духе Axiom Verge, которая сразу получила высоки...

В Steam вышла новая 2D-метроидвания в духе Axiom Verge, которая сразу получила высокий рейтингКомпания-издатель JanduSoft и студия Evan Tor Games выпустили в Steam пиксельную 2D-метроидванию под названием Rebel Transmute, которая на момент написания новости имеет 100% положительных отзывов.

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