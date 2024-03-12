В Steam вышла новая 2D-метроидвания в духе Axiom Verge, которая сразу получила высоки...

В Steam вышла новая 2D-метроидвания в духе Axiom Verge, которая сразу получила высокий рейтингКомпания-издатель JanduSoft и студия Evan Tor Games выпустили в Steam пиксельную 2D-метроидванию под названием Rebel Transmute, которая на момент написания новости имеет 100% положительных отзывов.