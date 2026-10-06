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Экс-главу Алтайкрайимущества перевели из СИЗО под домашний арест

Экс-главу Алтайкрайимущества перевели из СИЗО под домашний арест

Бывший чиновник провел в изоляторе почти год Бывший руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов вышел из следственного изолятора после почти года заключения.

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