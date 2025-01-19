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Глютен: вызывает ожирение?

Глютен: вызывает ожирение?

Глютен – это группа белков, содержащихся в злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. Он отвечает за эластичность и клейкость теста, придавая хлебу и другим изделиям характерную текстуру.

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