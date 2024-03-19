Пушистый друг: как кот Шахтер из Донецка изменил жизнь Димы Билана

Дима Билан рассказал, как кот Шахтер изменил его жизнь. Правда, что питомец сам выбрал себе хозяина? И чем они с ним похожи? Что за необычные способности открылись у кота, когда он приехал в дом артиста? Как Билан помог детям и животным Донбасса? И действительно ли у звезды снова проблемы со здоровьем? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».