Эксперт рассказала о применении ИИ в управлении горнолыжными курортами

К 2050 году искусственный интеллект (ИИ) станет неотъемлемой частью управления большинством горнолыжных курортов, спрогнозировала международный эксперт в управлении горнолыжными курортами Кармен София Риофрио Солнцева.
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