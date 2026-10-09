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Львова-Белова: дядя и тётя заберут к себе эвакуированную Софью из Константиновки

Львова-Белова: дядя и тётя заберут к себе эвакуированную Софью из Константиновки

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что дядя эвакуированной из Константиновки Софьи оформляет над ней опеку, а в конце октября родственники планируют забрать девочку к себе.

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