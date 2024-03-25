Бандеровская атака по Севастополю — и жесткая русская ответка по Львовщине

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Получили твари по заслугам.
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11 час.
A
Air
Ну что жидохохлы получили по роже?  Мало получили, чувствуется, но не переживайте догоним и еще получите, все получат, по заслугам!
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2 час.

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