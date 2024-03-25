Бандеровская атака по Севастополю — и жесткая русская ответка по Львовщине

Появились подробности взаимных ракетных ударов: наши обставили натовцев и укровояк Поздно вечером 23 марта враг совершил на Севастополь бандитский налет, особенно циничный на фоне скорби по погибшим людям в «Крокусе».
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