Песков высказался о сроках завершения СВО

Россия не ставит конкретных сроков завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.
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