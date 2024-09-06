Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков высказался о сроках завершения СВО

Песков высказался о сроках завершения СВО

Россия не ставит конкретных сроков завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

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