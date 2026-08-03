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Нижегородская правда

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Евгений Чинцов: «Взаимная поддержка в решении схожих задач делает нас сильнее»

Евгений Чинцов: «Взаимная поддержка в решении схожих задач делает нас сильнее»

24 и 25 июля 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов находится с рабочим визитом в Тюмени, где проходит выездное заседание Ассоциации «Города Урала» на тему «Экономика притяжения городов Урала: задачи, действия, перспективы».

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