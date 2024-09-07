В «Зените» сообщили, что у Волкова диагностирован разрыв крестообразной связки

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что защитник Сергей Волков получил травму. «Защитник сине-бело-голубых получил серьёзное повреждение, по результатам медицинского обследования игроку диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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