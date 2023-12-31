В Актау произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На дороге Актау столкнулись четыре автомобиля. Пострадали четыре человека. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, вечером 29 января между 12 и 13 микрорайонами рядом с гипермаркетом «Анвар» водитель «Toyota Land Cruiser Prado» вне перекрестка повернул налево и столкнулся с «Lexus ES 330».