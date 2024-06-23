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В Невьянске отключат воду 24 июня

Местное управление МУП «Невьянский водоканал» уведомляет, что 24 июня 2024 года с 8:00 до 20:00 в связи с проведением работ по подключению нового водопровода от улицы Мартьянова до улицы Чапаева будет временно прекращено водоснабжение.

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