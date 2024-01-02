Названа опасность отсутствия мирового консенсуса по ИИ

Регулирование искусственного интеллекта (ИИ) сталкивается с проблемой нехватки гибкого политического курса правительств, а также с отсутствием консенсуса для быстрого реагирования на технологические изменения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии