Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко закончили совместную карьеру. 19-летняя Осокина заявила о решении взять паузу после успешных лет в одиночном и парном катании, где они завоевали награды на Гран-при России.
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