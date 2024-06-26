«Выхожу в коридор и Настя мимо проходит», — Петр Чернышев рассказал о случае, вызвавшем мороз по коже

Петр Чернышев встретил Анастасию Заворотнюк в тот период, когда сам был несвободен. Он встречался с девушкой, но когда увидев Заворотнюк, понял, что настоящая любовь на самом деле пришла к нему только сейчас.
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