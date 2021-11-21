Спорт Уик-Энд

5 подписчиков

Поговорим о шансах «Зенита» на чемпионство после московских матчей с ЦСКА и «Динамо» - эксперт

Поговорим о шансах «Зенита» на чемпионство после московских матчей с ЦСКА и «Динамо» - эксперт

«Интригует следующая встреча «Зенита» в чемпионате России с ЦСКА, - поделился экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка России в его составе Алексей Игонин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх