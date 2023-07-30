Грядёт новый стандарт беспроводной связи Li-Fi — световая связь.

Наткнулся сегодня на интересную информацию из мира беспроводной связи, которой не могу не поделиться с вами.
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