Неспешный разговор

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Грядёт новый стандарт беспроводной связи Li-Fi — световая связь.

Грядёт новый стандарт беспроводной связи Li-Fi — световая связь.

Наткнулся сегодня на интересную информацию из мира беспроводной связи, которой не могу не поделиться с вами.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Отойди, интернет загораживаешь)
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10 час.
Александр Иноземцев
😂 +100!👍
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10 час.

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