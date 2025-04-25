В США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

Профессор университета Чикаго Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинские военные не смогут продержаться и года даже в том случае, если Киев будут поддерживать Соединенные Штаты Америки.
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