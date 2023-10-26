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next WAR

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ВС ВСУ столкнулись со значительной проблемой боевого применения в связи с работой модернизованного «летающего радара» ВС РФ

ВС ВСУ столкнулись со значительной проблемой боевого применения в связи с работой модернизованного «летающего радара» ВС РФ

Украинское командование столкнулось со значительной проблемой в плане применения боевой авиации. Если ранее основной угрозой для самолётов ВС ВСУ были удары по аэродромам базирования и применение систем ПВО ВС РФ непосредственно в зоне боевых действий, то теперь добавляется новый фактор.

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